يبحث الحارس المخضرم عبدالله المعيوف عن العودة لـ المنتخب السعودي، خاصة بعد أرقامه المميزة التي حققها مؤخرًا مع الهلال.

ماذا حقق عبدالله المعيوف ؟

وذكر حساب الهلال الرسمي في “تويتر” بعد مواجهة الوحدة أن المعيوف نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 70 مباراة مع أزرق الرياض، كما نجح في أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي مع الهلال في دوري روشن بالموسم الحالي.

ولعب المعيوف مع الهلال منذ انضمامه 200 مباراة استقبلت شباكه 186 هدفًا وحافظ على نظافتها خلال 78 مباراة.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي استبعد حارس الهلال من قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر الجاري الذي يُقام في إسبانيا.

سينتهي عقد عبدالله المعيوف مع الهلال بصيف العام المقبل.

وأصبح رصيد الأزرق بعد مباراة الهلال ضد الوحدة 12 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.