أشاد جمهور نادي النصر، بالأداء الفني الذي يُقدمه اللاعب الإيفواري غيسلان كونان في أول 3 مباريات لـ أصفر الرياض في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان كونان صنع الهدف الثاني لـ النصر في مباراة ضمك الذي سجله البرازيلي تاليسكا.

ماذا قدم كونان أمام ضمك ؟

ونجح المحترف الإيفواري في تمرير الكرة في مباراة فارس الجنوب بنسبة 92% كتمرير صحيح، كما صنع 4 فرص محققة في المباراة وفاز بـ 10 التحامات من أصل 11.

وكان الشوط الأول من المباراة، شهد تألقًا غير عادي من الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا الذي أنقذ شباك أصفر الرياض في العديد من المناسبات.

ونجح سامي النجعي في إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ37 بعد فاصل مهاري.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الثاني لـ النصر بالدقيقة الـ61 من ضربة رأسية متقنة.

وواصل ضمك محاولاته لتقليص الفارق لينجح اللاعب دوارتي في تقليص الفارق لفارس الجنوب بالدقيقة الـ84.

وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد الفوز 6 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي ضمك عند 6 نقاط في المركز الخامس.