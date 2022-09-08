حقق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أرقامًا خرافية بعد أن سجل ثلاثية لبرشلونة في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ونجح اللاعب البولندي في المشاركة في 108 هدف خلال 107 مباراة بدوري الأبطال، كذلك أصبح اللاعب البولندي ثالث أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بإحرازه 89 هدفًا متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والإسباني راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد السابق.

كذلك في عمر الـ34 عامًا والـ17 يومًا أصبح اللاعب البولندي أكبر لاعب سنًّا يسجل أهدافًا في أول ظهور له مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على السويدي هنريك لارسون.

هاتريك لـ ليفاندوفسكي في ظهوره الأول أوروبيًّا مع برشلونة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي برشلونة، لينجح اللاعب الإيفواري فرانك كيسي في إحراز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ13، ثم أضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الـ34، ثم قلص فيكتوريا بلزن الفارق بالهدف الأول عبر جان سيكورا.