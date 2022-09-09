قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد أرقامًا مخيبة مع الفريق الإنجليزي، بعد الخسارة من ريال سوسيداد الإسباني في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس.

ويُعاني النجم البرتغالي من بداية سيئة للغاية بالموسم الحالي مع اليونايتد حيث لم يتمكن من تسجيل أي هدف مع اليونايتد بعد أن شارك في 7 مباريات بواقع 297 دقيقة.

كذلك عند مشاركة رونالدو أساسيًا بجانب هاري ماجواير لا يفوز مانشستر يونايتد، حيث خسر الفريق 3 مرات بتواجد الثنائي في التشكيلة الأساسية.

وفي مباراته الأولى في اليورباليج، لم يسجل رونالدو هدفًا بل كان شاهدًا على خسارة اليونايتد أيضًا في أول لقاء بالبطولة.

من المتوقع رحيل كريستيانو رونالدو والعودة لسبورتينج لشبونة البرتغالي في صيف 2023 قبل اعتزاله لكرة القدم.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

ورغم أن المباراة كانت مقامة على ملعب ” أولد ترافورد” معقل اليونايتد لكن الفريق الإنجليزي ظهر بشكل باهت فنيًا خلال الشوط الأول من أحداث اللقاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق ريال سوسيداد في كسر التعادل السلبي بإحراز هدف التقدم عبر اللاعب برايس مينديز بالدقيقة الـ60 بعد لمسة يد من مدافع مانشستر يونايتد، الأرجنتيني مارتينيز.

حاول كل من البرازيلي أنتوني وكريستيانو رونالدو إحراز الهدف الأول لـ اليونايتد ولكن دون جدوى في ظل صلابة دفاعية من لاعبي سوسيداد.

موعد المباراة القادمة لـ مانشستر يونايتد بـ الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد سيواجه الخميس المقبل، فريق شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، بينما يواجه ريال سوسيداد فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي.