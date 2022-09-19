حقق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان أرقامًا مميزة مع النادي الفرنسي، وذلك بعد أن شارك في 100 مباراة مع الفريق بالدوري الفرنسي.

ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان في 100 مباراة ؟

وقالت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات إن نيمار شارك خلال الـ 100 مباراة مع النادي الباريسي في المساهمة في 121 هدفًا بواقع 77 هدفًا كتسجيل و 44 تمريرة حاسمة.

وكانت صحيفة Journal Dimanche الفرنسية قالت إن إدارة النادي الباريسي حاولت التخلص من نيمار في صيف 2022 للتعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي قبل انتقاله لـ برشلونة الإسباني بصيف العام الحالي.

ولكن الأمور لم تتم كما أرادت إدارة باريس سان جيرمان، لينتقل ليفاندوسكي لـ برشلونة بينما جدد نيمار عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتى عام 2025 مع وجود بند يسمح بالتجديد التلقائي حتى عام 2027 وفق شروط معينة.

ويلعب نيمار في صفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل مبلغ مالي قدره 222 مليون يورو آنذاك.