قالت وكالة بلومبرغ إن أوروبا غرقت في أعمق أزمة لها في ملف الطاقة حتى الآن وذلك بعد قرار روسيا الأخير والذي شمل وقف شركة غازبروم لخط أنابيب الغاز الرئيسي مرة أخرى، لكن هذه المرة أغلقته أجل غير مسمى.

استخدام الطاقة كسلاح

وانتقد السياسيون الأوروبيون هذه الخطوة باعتبارها محاولة لاستخدام الطاقة كسلاح، رغم أنهم في اجتماع مجموعة السبع G7 الأخير، وافقوا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، لتحجيم إيرادات موسكو.

وبعد ساعات من موافقة قادة مجموعة السبع على تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي، عكست شركة غازبروم خطتها لاستئناف التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم، ففي حين أنه كان من المفترض أن يفتح مرة أخرى يوم السبت بعد صيانته قالت الشركة إنه تم اكتشاف عيب آخر.

اختبار عزم أوروبا

والآن مع هذا الوضع وهبوط اليورو أيضًا، فقد يتم اختبار عزم أوروبا على مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن شركة غازبروم تتصرف بناء على ادعاءات كاذبة، وقالت شركة سيمنز للطاقة، التي تصنع توربينات خط الأنابيب، إن ما وجدته شركة غازبروم لا يبرر قطع الغاز، وهي وجهة نظر تشاركها فيها وكالة الشبكة الألمانية، ولم يصدر أي تعليق من الكرملين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر: استخدام الغاز كسلاح لن يغير عزم الاتحاد الأوروبي، وسنسرع ​​طريقنا نحو الاستقلال في مجال الطاقة.

وتعمل أوروبا على بناء مخازنها، في محاولة للتحضير لاحتمال قطع روسي، ولديها مخزون مؤقت لجزء من الشتاء على الأقل، ومع ذلك، قد يزداد الوضع سوءًا عندما تنخفض المخزونات.

والتوقف الكامل لنورد ستريم الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، لن يترك سوى طريقين رئيسيين لتزويد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي: أحدهما عبر أوكرانيا والآخر هو ترك ستريم عبر البحر الأسود.