تسبب شجار الثنائي محمود عبدالرحيم ” جنش” وأحمد رفعت لاعبي نادي فيوتشر المصري في أزمة للأخير عقب مواجهة نادي بول الأوغندي في ذهاب منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لـ موسم 2022/2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار الثنائي بعد نهاية المباراة، حيث تدخل الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة علي ماهر لفض الاشتباك ومنعًا لتطور الأمر، وسط غضب من الجمهور المصري الذي كان حاضرًا في أوغندا لدعم الفريق.

فيوتشر لم يُعلق !

وحتى الآن لم يُصدر نادي فيوتشر أي بيان رسمي عن تفاصيل الواقعة، والعقوبة التي تنتظر لاعبي الفريقين.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي، حيث يسعى الفريق المصري للفوز في القاهرة للوصول لدور الـ32 في الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن فريق المدرب علي ماهر يشارك لأول مرة في بطولة قارية، بعد أن أنهى الدور الأول من الدوري المصري لـ موسم 2021/2022 في منتصف يوليو الماضي محتلًا المركز الرابع ليتأهل للكونفيدرالية رغم احتلاله للمركز الخامس في نهاية بطولة الدوري في نهاية أغسطس الماضي.

وسبق لفريق المدرب علي ماهر أن فاز بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة على حساب نادي غزل المحلة بخماسية مقابل هدف في النهائي الذي أُقيم بين الفريقين في مطلع يوليو الماضي وهي أول بطولة يحصل عليها فريق فيوتشر منذ تأسيسه.