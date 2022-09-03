أكد عبدالله غسان الرمال، المختص في السيارات، أن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات مؤخرًا تكمن في زيادة الطلب بالتوازي مع قلة المعروض.

لها بُعد دولي:

وتابع الرمال خلال تصريحات إلى برنامج استديو SBC المذاع على قناة SBC أن الأزمة لها بُعد دولي امتد إلى المملكة، موضحًا أن الأزمة تكمن في شح الإنتاج في المصانع نتيجة تبعات ما بعد الكورونا، بالإضافة إلى شح القطع المكونة للسيارة وأشباه الموصلات.

الجانب اللوجستي:

وأضاف أن من أسباب الارتفاع في أسعار السيارات أيضًا الجانب اللوجستي المتمثل في ارتفاع اسعار النفط؛ ما أثر على أسعار نقل السيارات بالسفن والشاحنات، وذلك بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي سببت أزمات متلاحقة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.