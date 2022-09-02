قال الباحث في الطقس والمناخ، خالد الزعاق، إن الخميس الموافق 15 سبتمبر سيكون أول أيام موسم الصفري.

وتابع الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: بقي أسبوعان ويدخل علينا موسم الصفري وهو موسم الأمراض الموسمية، وسمي بالصفري لاصفرار الأجساد من الأمراض واصفرار أوراق الأشجار وتساقطها.

الزراعة المطرية:

ولفت إلى أن الزراعة المطرية تعد من أنماط الزراعة منذ القدم، وتنقسم إلى قسمين الأول الزراعة الصيفية وتكون من شهر مارس إلى منتصف أبريل ومحصولها البطيخ في يونيو ويوليو وأغسطس.

أما القسم الثاني فهو الزراعة الشتوية، بحسب خالد الزعاق، الذي قال في حديثه مع قناة «العربية» إن الزراعة الشتوية تكون من منتصف شهر سبتمبر إلى نهاية شهر نوفمبر ومحصولها القمح.