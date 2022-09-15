* لا تزال الأجواء مستقرة بوجه عام، وفي انتظار انسلاخ فصل #الصيف ودخول فصل #الخريف في 23 سبتمبر وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء. pic.twitter.com/F64lRFdOd2

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الشمس تدخل فلكيًا برج السنبلة؛ غدًا.

وأوضح “المسند”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه “ما تزال الأجواء مستقرة بوجه عام، وفي انتظار انسلاخ فصل الصيف ودخول فصل الخريف في 23 سبتمبر وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء” أي بعد أسبوع واحد. حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.