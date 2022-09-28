أسرع 4 تغييرات مع رينارد

يقوم مدرب المنتخب السعودي الأول، الفرنسي هيرفي رينارد بإجراء تغييرات مبكرة، من أجل تعديل طريقة اللعب بالدفاع بشكل أفضل أو زياد الفاعلية الهجومية.
تغييرات مبكرة لرينارد
وأجرى ريناردأكثر من تغيير مبكر، وكان آخرها في مباراة السعودية وأمريكا، حيث غادر سامي النجعي عند الدقيقة 30، وشارك هيثم عسيري بدلًا منه، وسط أنباء عن إصابته، ولكن أكدت تقارير أن التغيير كان لرؤية تكتيكية.
ويعود أسرع تغيير قام به رينارد مع الأخضرفي مباراة فيتنام، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، حيث دفع بمحمد كنو بدلًا من عبدالله عطيف عند الدقيقة 18.
ودفع رينارد باللاعب سعود عبدالحميد بدلًا من عبدالرحمن العبيد عند الدقيقة 21 في ودية السعودية وباراغواي، كما سبق وأخرج سامي النجعي عند الدقيقة 32 في مباراة عمان ضمن التصفيات المونديالية.
الأخضر يستعد
ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الإكوادور وأمريكا، وتعادل سلبيًا في المواجهتين، في معسكره الذي أُقيم بإسبانيا وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وتأتي هذه المواجهات في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.