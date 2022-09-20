روت المواطنة منال الفوزان تجربتها مع العمالة المنزلية من مكتب الاستقدام.

الأسعار زادت والخدمة ساءت، واكتشفنا معاناة العاملة من مشاكل نفسية وسلوكية..

"منال الفوزان" تروي لياهلا تجربتها مع العمالة المنزلية من مكتب استقدام @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5i3q4cXEHJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 20, 2022

وقالت الفوزان خلال حوارها إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الأسعار زادت والخدمة ساءت، واكتشفت معاناة العاملة من مشاكل نفسية وسلوكية.

وتابعت أن المشكلة هي كانت وجود بديل لتلك العاملة، ولكنها قررت الاستغناء عنها، وهذه كانت مشكلة لأن تبديلها استغرق شهورًا.

عمالة وافدة:

من جهته، علق صاحب مكتب استقدام وقال: إن بعض المكاتب يديرها العمالة الوافدة، وهؤلاء هم من يحاولون رفع الأسعار بخلاف المنصوص عليها في النظام.

وأكد أن السماسرة أهم أسباب زيادة الأسعار، كما أن تأخر وصول العمالة المنزلية أحيانًا تكون بسبب المكتب وأحيانًا تكون بسبب الإجراءات.

ولفت إلى أن إجراءات استقدام عاملة منزلية من الفلبين معقدة جدًّا، ويرفضون اعتماد التعامل من خلال “مساند”.