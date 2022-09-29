أسعار النفط تتراجع وسط صعود الدولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما سجلت ارتفاعًا أكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، إذ حد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط، كما أثرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة على معنويات السوق. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بـ91 سنتاً، أو 1% إلى 88.41 دولار للبرميل بحلول الساعة، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 80 سنتاً، أو 1% إلى 81.33 دولار، وفقا لـ”رويترز”. الخامان القياسيان وقد شهد الخامان القياسيان ارتفاعًا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع. وسجل مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاهًا صعوديًا صباح اليوم، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء قبل أن يتراجع. ويعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. بدوره، أكد بنك إنجلترا أنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة بين يومي الأربعاء والـ14 من أكتوبر تشرين الأول لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

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