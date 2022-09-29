Icon

التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية

أسعار النفط تتراجع وسط صعود الدولار

2022-09-29 الساعة 10:54
أسعار النفط تتراجع وسط صعود الدولار
المواطن-متابعة

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما سجلت ارتفاعًا أكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، إذ حد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط، كما أثرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة على معنويات السوق. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بـ91 سنتاً، أو 1% إلى 88.41 دولار للبرميل بحلول الساعة، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 80 سنتاً، أو 1% إلى 81.33 دولار، وفقا لـ”رويترز”.

الخامان القياسيان

وقد شهد الخامان القياسيان ارتفاعًا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع. وسجل مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاهًا صعوديًا صباح اليوم، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء قبل أن يتراجع. ويعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. بدوره، أكد بنك إنجلترا أنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة بين يومي الأربعاء والـ14 من أكتوبر تشرين الأول لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

السعودية اليوم
جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...
الرياضة

جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...

الرياضة
هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب
السعودية اليوم

هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب

السعودية اليوم
الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو
السعودية اليوم

الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو

السعودية اليوم
إنجازات رياضية وطنية
الرياضة

إنجازات رياضية وطنية

الرياضة
أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي
الرياضة

أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي

الرياضة
طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها
العالم

طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها

العالم
جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...
السعودية اليوم

جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه