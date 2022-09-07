تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت قيود “كوفيد-19” في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود.

برنت ينخفض:

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2%، إلى 91.71 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.25 دولار، أي 1.4%، إلى 85.63 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

تقلص المكاسب:

وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط، يوم الاثنين، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا.

وأدت سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في الصين إلى إبقاء مدن مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، في حالة إغلاق، مما حد من حركة الناس وقلص الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.

ويراقب المستثمرون أيضًا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم.