أعلنت شركة أبل رسميًّا، مساء اليوم الأربعاء، عن هواتفها iPhone 14، وiPhone 14 plus بمواصفات وتقنيات جديدة.

ونشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، تفاصيل ألوان ومواصفات وسعر هواتف iPhone 14، وiPhone 14 plus كما هو موضح أدناه.

وأوضح السبيعي أن كاميرات iPhone 14 توفر تحسنًا بنسبة 49% في التقاط الإضاءة المنخفضة ويكون التعرض للوضع الليلي أسرع مرتين.

وأضاف أن الهاتفين قادمين بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجا بكسل مع مستشعر أكبر وبكسلات أكبر. وفتحة f/1.5 أسرع وبترقية قوية للكاميرا الرئيسية يدعم OIS.

وتقدم Apple رسميًّا اتصالات للطوارئ SOS باستخدام أقمار الاتصالات الصناعية، الخاصية راح تتوفر مجانية لمدة عامين والبداية من نوفمبر (في كندا).

أما عن الأسعار فهي كالتالي:

– iPhone 14 $799 سيتوفر في 16 سبتمبر والحجز المسبق 9 سبتمبر.

– iPhone 14 Plus $899 وسيتوفر في 7 أكتوبر والحجز المسبق في 9 سبتمبر.

الألوان للهواتف الجديدة:

كما تم الإعلان عن ألوان iPhone 14 Pro واللون البنفسجي الجديد، يمكن للكاميرا الأمامية عرض تنبيهات وإشعارات مختلفة يطلق عليها “Dynamic Island”.

يمكن أن تتمدد بسلاسة إلى أشكال مختلفة باستخدام الرسوم المتحركة والتحولات.

حجم الشاشة للهواتف الجديدة:

يأتي iPhone 14 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

ويأتي iPhone 14 Pro Max بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

كما تم الإعلان عن خاصية Always on Display والتي تدعم طرازات iPhone 14 Pro

– ومن خلال شاشة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة تعمل بسرعة منخفضة تصل إلى 1 هرتز.

كذلك يأتي iPhone 14 pro الكاميرا بدقة 48 ميجا بكسل والتصوير الليلي أفضل بمرتين من السابق، والحساس جدًّا عالٍ.