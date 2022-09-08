نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، أسعار منتجات شركة أبل في الإمارات.

وعقدت شركة أبل الأمريكية، عملاق التكنولوجيا في العالم، مؤتمرها السنوي في ولاية كاليفورنيا للإعلان عن الإصدار الجديد من هاتفها “iphone 14” وبعض أجهزتها الأخرى.

وأوضح السبيعي الأسعار الرسمية في الإمارات:

– Apple Watch Series 8 تبدأ من 1599 درهمًا.

– Apple Watch SE تبدأ من 999 درهمًا.

– Apple Watch Ultra بسعر 3199 درهمًا.

وأضاف أن الأسعار الرسمية في الإمارات:

– iPhone 14 يبدأ من 3399 درهمًا.

– iPhone 14 Plus يبدأ من 3799 درهمًا.

– iPhone 14 Pro يبدأ من 4299 درهمًا.

– iPhone 14 Pro Max يبدأ من 4699 درهمًا.

– سماعة AirPods Pro 2 بسعر 949 درهمًا.