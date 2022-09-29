أسلاك الكهرباء تنفجر بفلوريدا

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#اعصار_إيان ⚠️— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 28, 2022
ليس زلزالاً .. انها الريح العاتية المصاحبة لاعصار والتي تقترب سرعتها الان من 250كم/ساعة .. #فلوريدا الان pic.twitter.com/oSdYEhmpS4
#اعصار_إيان ⚠️— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 28, 2022
بالتاكيد لن تصمد أسلاك الكهرباء أمام رياح تقترب سرعتها من 250كم/ساعة .. #فلوريدا الان pic.twitter.com/AaPalZgTEk