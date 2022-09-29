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مع اجتياح إعصار إيان

أسلاك الكهرباء تنفجر بفلوريدا

2022-09-29 الساعة 4:16
أسلاك الكهرباء تنفجر بفلوريدا
المواطن - متابعة

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد مروعة عقب اجتياح إعصار إيان ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية.

رياح عاتية

وأظهر مقطع فيديو، الرياح العاتية المصاحبة لإعصار إيان، والتي اقتربت سرعتها من 250كم في الساعة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مليون مسكن. كما كشف مقطع آخر، ولاية فلوريدا التي اختلفت تمامًا عن أمس بعد اجتياح إيان لها، حيث صُنف الإعصار بأنه خطير جدًا ومن الفئة الرابعة، وأظهر مقطع آخر انفجار أسلاك الكهرباء بسبب الرياح العاتية المصاحبة له.

قطع التيار الكهربائي

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأنه مع وصول الإعصار إلى فلوريدا واشتد، فر سكان الولاية إلى الملاجئ، خاصة مع قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن بالولاية.

مساعدات طارئة

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإعصار، مؤكدًا أنه عنيف وله آثار مدمرة، وحصيلة المخاوف تتمحور حول تعرض الأرواح للخطر، مقرًا بمساعدات طارئة.
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