أسلاك الكهرباء تنفجر بفلوريدا

#اعصار_إيان ⚠️

ليس زلزالاً .. انها الريح العاتية المصاحبة لاعصار والتي تقترب سرعتها الان من 250كم/ساعة .. #فلوريدا الان pic.twitter.com/oSdYEhmpS4 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 28, 2022

رياح عاتية

#اعصار_إيان ⚠️

بالتاكيد لن تصمد أسلاك الكهرباء أمام رياح تقترب سرعتها من 250كم/ساعة .. #فلوريدا الان pic.twitter.com/AaPalZgTEk — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 28, 2022

قطع التيار الكهربائي

مساعدات طارئة

وثقت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد مروعة عقب اجتياح إعصار إيان ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية.وأظهر مقطع فيديو، الرياح العاتية المصاحبة لإعصار إيان، والتي اقتربت سرعتها من 250كم في الساعة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مليون مسكن. كما كشف مقطع آخر، ولاية فلوريدا التي اختلفت تمامًا عن أمس بعد اجتياح إيان لها، حيث صُنف الإعصار بأنه خطير جدًا ومن الفئة الرابعة، وأظهر مقطع آخر انفجار أسلاك الكهرباء بسبب الرياح العاتية المصاحبة له.وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأنه مع وصول الإعصار إلى فلوريدا واشتد، فر سكان الولاية إلى الملاجئ، خاصة مع قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن بالولاية.وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإعصار، مؤكدًا أنه عنيف وله آثار مدمرة، وحصيلة المخاوف تتمحور حول تعرض الأرواح للخطر، مقرًا بمساعدات طارئة.