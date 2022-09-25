أسمنت القصيم تستحوذ على أسهم أسمنت حائل

أعلنت أسمنت القصيم وأسمنت حائل، توقيعهما مذكرة تفاهم غير ملزمة لبدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت القصيم، على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل، وبناء على ذلك ستبدأ الشركتان بدراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة. دراسات التقييم المالي وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “يتم مراعاة استكمال دراسات التقييم المالي بنجاح وما قد تنتهي إليه دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة، فقد اتفقت أسمنت القصيم وأسمنت حائل على المضي قدما بالمناقشات في سياق معامل مبادلة غير ملزم سيحصل بموجبه مساهمو أسمنت حائل على 0.1933 سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل “معامل المبادلة”. إجمالي قيمة العوض وتابع البيان، أنه في حال إتمام الصفقة المحتملة بناء على معامل المبادلة، فسيبلغ إجمالي العوض الذي ستقوم أسمنت القصيم بدفعه لمساهمي أسمنت حائل 18,924,070 سهماً جديداً تقريباً في أسمنت القصيم، وبناء على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم والبالغ 75 ريالاً كما في 21-09-2022، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة المحتملة، في حال إتمامها بناءً على معامل المبادلة سيكون 14.5 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة في سعر سهم أسمنت حائل بنسبة تبلغ 18.7 % مقارنة بسعر إغلاق سهم أسمنت حائل كما في 21-09-2022.

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