Icon

شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
ينتقل للإنسان عبر العض

أعراض وطرق الوقاية من داء الكلب

2022-09-28 الساعة 1:58
أعراض وطرق الوقاية من داء الكلب
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية في اليوم العالمي لداء الكلب بأنه مرض فيروسي مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى ويصيب الجهاز العصبي للإنسان، وتشمل الحيوانات التي من المحتمل أن تنقل داء الكلب الخفافيش والكلاب والثعالب والقرود والقطط والراكون والقوارض، وفي البلدان النامية الكلاب الضالة هي أكثر مصدر لنقل داء الكلب إلى البشر.

انتقال بالعض: 

وأوضح استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال فهد الجبير أن الفيروس ينتقل للإنسان عن طريق العض من حيوان مصاب، وفي حالات نادرة قد ينتقل عند دخول اللعاب المصاب إلى جرح مفتوح أو إلى الأغشية المخاطية، مثل الفم أو العينين، ورغم وجود الفيروس في لعاب الإنسان المصاب إلا أنه لا ينتقل بين البشر. وقال: فترة حضانة المرض في المتوسط من شهر إلى 3 أشهر لكن يمكن أن تتراوح من بضعة أيام إلى سنوات.

أعراض المرض: 

وأضاف: أعراض المرض قد تبدأ بأعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل الحمى والشعور بالتعب والصداع والغثيان وألم العضلات، وقد يصاحبها شعور بألم ووخز وتنميل في مكان العضة، ومع انتشار الفيروس عبر الجهاز العصبي المركزي تظهر أعراض مثل القلق والأرق وفرط الحركة وصعوبة البلع وسيل اللعاب والخوف من الماء والهواء وسلوكاً غريبًا وعدوانيًّا، وقد يصاب البعض بالشلل، وحين تبدأ أعراض داء الكلب في الظهور على شخص ما، فتقريبًا في كل الحالات ينتهي الأمر بالوفاة. أعراض وطرق الوقاية من داء الكلب - المواطن وأشار الجبير في حال التعرض للعض من قبل أحد هذه الحيوانات فإنه يجب نقل المصاب مباشرة إلى أقرب مستشفى للحصول على التطعيم والأجسام المضادة، وهي فعالة جدًا لمنع الإصابة بالمرض.

الوقاية: 

ونوه إلى أنه يمكن الوقاية من داء الكلب باتباع التدابير التالية: البعد عن الحيوانات الضالة والخفافيش، عدم القرب من الحيوانات البرية حتى لو كانت ميتة، إبلاغ الجهات المختصة عن الحيوانات المشتبه بإصابتها بداء الكلب، تطعيم الحيوانات الأليفة، الحصول على لقاح داء الكلب قبل السفر للدول التي ينتشر فيها المرض، وإعطاء اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للحيوانات المصابة مثل الأطباء البيطريين والعاملين في المختبرات التي تتعامل مع عينات داء الكلب. يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...
السعودية اليوم

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...

السعودية اليوم
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...
السعودية اليوم

إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...

السعودية اليوم
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

أخبار أمنية
قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل
أخبار أمنية

قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل

أخبار أمنية
الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...
الملك سلمان

الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...

الملك سلمان
ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...
آخر الاخبار

ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...

آخر الاخبار
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه