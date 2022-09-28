أعراض وطرق الوقاية من داء الكلب

انتقال بالعض:

أعراض المرض:

الوقاية:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية في اليوم العالمي لداء الكلب بأنه مرض فيروسي مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى ويصيب الجهاز العصبي للإنسان، وتشمل الحيوانات التي من المحتمل أن تنقل داء الكلب الخفافيش والكلاب والثعالب والقرود والقطط والراكون والقوارض، وفي البلدان النامية الكلاب الضالة هي أكثر مصدر لنقل داء الكلب إلى البشر.وأوضح استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال فهد الجبير أن الفيروس ينتقل للإنسان عن طريق العض من حيوان مصاب، وفي حالات نادرة قد ينتقل عند دخول اللعاب المصاب إلى جرح مفتوح أو إلى الأغشية المخاطية، مثل الفم أو العينين، ورغم وجود الفيروس في لعاب الإنسان المصاب إلا أنه لا ينتقل بين البشر. وقال: فترة حضانة المرض في المتوسط من شهر إلى 3 أشهر لكن يمكن أن تتراوح من بضعة أيام إلى سنوات.وأضاف: أعراض المرض قد تبدأ بأعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل الحمى والشعور بالتعب والصداع والغثيان وألم العضلات، وقد يصاحبها شعور بألم ووخز وتنميل في مكان العضة، ومع انتشار الفيروس عبر الجهاز العصبي المركزي تظهر أعراض مثل القلق والأرق وفرط الحركة وصعوبة البلع وسيل اللعاب والخوف من الماء والهواء وسلوكاً غريبًا وعدوانيًّا، وقد يصاب البعض بالشلل، وحين تبدأ أعراض داء الكلب في الظهور على شخص ما، فتقريبًا في كل الحالات ينتهي الأمر بالوفاة.وأشار الجبير في حال التعرض للعض من قبل أحد هذه الحيوانات فإنه يجب نقل المصاب مباشرة إلى أقرب مستشفى للحصول على التطعيم والأجسام المضادة، وهي فعالة جدًا لمنع الإصابة بالمرض.ونوه إلى أنه يمكن الوقاية من داء الكلب باتباع التدابير التالية: البعد عن الحيوانات الضالة والخفافيش، عدم القرب من الحيوانات البرية حتى لو كانت ميتة، إبلاغ الجهات المختصة عن الحيوانات المشتبه بإصابتها بداء الكلب، تطعيم الحيوانات الأليفة، الحصول على لقاح داء الكلب قبل السفر للدول التي ينتشر فيها المرض، وإعطاء اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للحيوانات المصابة مثل الأطباء البيطريين والعاملين في المختبرات التي تتعامل مع عينات داء الكلب. يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.