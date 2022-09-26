أفضل صناع الفرص بدوري روشن

شهدت منافسات بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الفرص، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.
أفضل صناع اللعب:
ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو قائمة أفضل صناع الفرص برصيد 12 فرصة، بالتساوي مع نجم الوحدة، المغربي فيصل فجر ونجم الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا.
وجاء في المركز الرابعة، نجم فريق الطائي، الجزائري أمير سعيود بـ11 فرصة، ثم نجم الفيحاء، الإسباني فيكتور رويز بـ10 فرص، بالتساوي مع نجم الرائد، المغربي محمد فوزير، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي على “تويتر”.
ترتيب دوري روشن:
على الجانب الآخر، يتصدر الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الرابعة، برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.
ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.