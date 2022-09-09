يلعب الكوليسترول دورًا مهمًا في مساعدة الخلايا على العمل بشكل صحيح، ولكن عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية يرتفع بشكل كبير، لذلك إليك أفضل الأطعمة التي تساعد على خفض مستوياته، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

الفرق بين الكوليسترول الجيد والضار

هناك نوعان رئيسيان منه، الأول هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والذي يشار إليه أيضًا باسم الكوليسترول الجيد، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يشار إليه أيضًا باسم الكوليسترول السيئ وهو ضار بالقلب حيث يتراكم على جدران الشرايين ويؤدي إلى تصلبها وتضيقها.

أفضل 7 أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول

1- البقوليات

البقوليات هي مجموعة من الأطعمة النباتية التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس، وهي مليئة بالمعادن والبروتينات الأساسية، وتحتوي على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان.

وتلتصق الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الأمعاء الدقيقة وتخرج من الجسم كنفايات، وهذا يمنعه من دخول مجرى الدم.

2- دقيق الشوفان

يعد إضافة دقيق الشوفان إلى النظام الغذائي أمرًا بسيطًا، ومع ذلك فهو قادر على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وفي الواقع فإن بعضًا من مكوناته توجد في أدوية الكوليسترول.

ولكن ضع في اعتبارك أنه ليس كل شيء يحتوي على دقيق الشوفان يكون صحيًا، على سبيل المثال يحتوي بسكويت دقيق الشوفان على القليل جدًا من دقيق الشوفان والكثير من الدهون والسكر.

3- اللوز

وُجد أن اللوز له تأثير ثابت في خفض الكوليسترول الضار، وفي دراسة نُشرت في مجلة Circulation، انخفضت نسبة الكوليسترول الضار LDL بنسبة 4.4% لدى المشاركين الذين تناولوا حفنة من اللوز يوميًا.

4- التوت

يحتوي التوت والتوت الأسود والفراولة على كميات متفاوتة من المركبات الصحية التي لها خصائص تعمل على خفض الكوليسترول مثل مركبات البتروستيلبين والريسفيراترول والأنثوسيانين والبوليفينول والفيتامينات والفيتوستيرول.

5- الأفوكادو

الأفوكادو بشكل عام مصدر غني بالعناصر الغذائية الصحية للقلب، ويقوم بوظيفتين، الأولى خفض الكوليسترول الضار والثانية رفع مستوى الكوليسترول الحميد، وهو يساعد أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.