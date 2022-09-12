تضعف الرؤية مع تقدم العمر، وهو ما يقلل من فرص الاستمتاع بقراءة كتاب جيد بشكل مريح أو النظر إلى الهاتف عن قرب ورؤية الوجوه والتعبيرات بوضوح، لذلك إليك أفضل 7 طرق لتحسين النظر بشكل طبيعي، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

7 طرق لتحسين النظر بشكل طبيعي

1- ارتداء النظارات

تتعرض أعيننا مباشرة لكل من الشمس والأضواء الاصطناعية ومنهم الضوء الأزرق الذي يشع من الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون، ووفقًا لأطباء العيون، فإن التعرض الطويل الأمد للضوء الأزرق يضر بالنظر.

وعلى عكس الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من ضوء الشمس ويتم امتصاصها من خلال بنية القرنية والعدسة، فإن الضوء الأزرق يصل إلى شبكية العين، وهذا يسبب جفاف العين وإجهادها ويلحق الضرر بها ويزيد من مخاطر الحالات البصرية مثل إعتام عدسة العين.

وحماية العين من خلال ارتداء النظارات الشمسية ونظارات البصر أو استخدام شاشات حجب الضوء الأزرق أمر لا بد منه للحفاظ على النظر.

2- تمارين العين

في دراسة أجريت في عام 2018، تم توجيه طلاب الجامعات للقيام بتمارين للعين، بمعدل مرتين فقط في الأسبوع لمدة شهرين، ونتيجة لذلك، لم تتعرض العين للإجهاد أو لضعف العضلات، ومن ضمن تلك التمارين ما يلي:

الرمش: أغمض عينيك وانتظر لمدة ثانيتين وكرر العملية، يؤدي ذلك إلى تنشيط الغدد الدهنية في الجفون، حتى تتمكن من توفير الترطيب اللازم.

تحريك العينين: حرك عينيك لأعلى ولأسفل، ومن جانب إلى آخر وتدويرهما ثم كرر الدورة.

راحة اليد: قم بتدفئة يديك عن طريق فرك اليدين ثم وضعها فوق عينيك والتنفس بعمق.

3- فيتامين أ

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى أمراض العيون مثل العمى الليلي وجفاف العين، ومن أبرز مصادر هذا الفيتامين: الجزر والبطاطا الحلوة والبيض والحليب والجبن والأسماك وزيت السمك.

تقوي فيتامينات A و C و E والزنك والنحاس أيضًا من صحة النظر، لذلك يجب تضمينهم في نظام غذائي متوازن وصحي.

4- الفواكه الغنية بمادة الأنثوسيانين

الأنثوسيانين هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت مثل التوت الأسود والتوت الأزرق والتوت البري والكرز، وهو يحمي العينين من الآثار الضارة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، ويحسن الرؤية الليلية.

5- النوم الجيد لتحسين النظر

يجب أن تحصل عيناك على قسط من الراحة، علمًا بأن مدة وجودة النوم عاملان مؤثران على إصابة العين بالجفاف.

6- الإقلاع عن التدخين

يسبب التدخين العديد من الأمراض، ويؤدي الإقلاع عنه إلى تحسين النظر؛ لأن العينين يحتويان على أوعية دموية تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا لتعمل بشكل صحيح، ويضر التدخين بالأوعية الدموية؛ لذلك يمكن أن يسبب أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.