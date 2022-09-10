أعلنت أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) تواجد الأكاديمية في محافظة جدة يومي الأربعاء والخميس 14- 15 سبتمبر لإجراء المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى بالمنطقة الغربية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم

1- ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.

2- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60.

3- العمر (18- 24).

4- اللغة الإنجليزية (لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP).

5- لائق طبيًّا وجسديًّا (عدم وجود أمراض مزمنة أو إصابات).

مزايا البرنامج:

– راتب شهري

– التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.

– سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.

– تأمين طبي.

– الوصول إلى المرافق الترفيهية.

– الزي الرسمي مجانًا.

– توفير الفطور والغداء مجانًا.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

موعد إجراء المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى:

– يومي الأربعاء 2022/09/14م والخميس 2022/09/15م بمحافظة جدة.

نبذة عن الأكاديمية:

– أكاديمية الحفر العربية السعودية (SADA) هي منظمة فنية وأكاديمية تأسست نتيجة للشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في الصناعة التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا