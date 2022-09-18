عين أكبر بنك استثماري مستقل في العالم، لازارد، سارة السحيمي كرئيسة لأعمال الاستشارات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار تعزيز عملياتها في المنطقة، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت الشركة إن سارة السحيمي بتاريخها الممتد لسنوات عديدة في مهنة الصناعة المالية سواء في البورصة السعودية أو في SNB Capital وبنك الاستثمار السعودي جدوى للاستثمار، يجعلها هي الأنسب لهذا المنصب المهم.

دور المملكة المحوري

وقال الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في لازارد: بناءً على تواجدنا الحالي، فإن الرياض هي الموقع المناسب لمكتبنا الإقليمي المحوري والذي من خلاله سيخدم عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع لبلومبرغ: تعيين سارة السحيمي كرئيسة هو الخطوة الأولى في تعزيز وجودنا على الأرض، مضيفًا: تتطلع بنوك الاستثمار بشكل عام إلى التوظيف في السعودية حيث تشرع المملكة في خطة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

دلالة تعيين سارة السحيمي

وقال تقرير بلومبرغ: يعتبر تعيين السحيمي أيضًا علامة على أن المرأة تأخذ دورًا أكثر بروزًا في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وفي الإطار ذاته، فقد عينت الحكومة امرأتين في مناصب عليا في يوليو الماضي، وهما شيهانة العزاز في منصب نائب للأمين العام لمجلس الوزراء، بينما عُينت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائبة لوزير السياحة.