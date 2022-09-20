تأمل جماهير الأخضر في تجهيز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر بالمونديال

ونجح الأخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

وديات المنتخب

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد 8 مباريات ودية قبل مونديال 2022، ويُعد هذا العدد هو الأكبر له في آخر شهرين قبل مشاركاته السابقة في كأس العالم.

ولعب الأخضر 22 مباراة ودية في آخر شهرين قبل المشاركات الخمس السابقة، وحقق 8 انتصارات، وخسر 9 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات، وتُعد نسخة 2002 هي الأقل في التجهيز، حيث لعب ودية واحدة.

وبدأ المنتخب السعودي الأول معسكرًا إعداديًا في إسبانيا، وسيخوض مباراتين وديتين ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.

ويُلاقي الأخضر منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم في 22 أكتوبر على ملعب مدينة زايد الرياضية، ثم يواجه ألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 من الشهر ذاته على إستاد آل نهيان في أبو ظبي.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد إيسلندا في 6 نوفمبر على إستاد محمد بن زايد، ثم يُلاقي بنما يوم 10 على ملعب مدينة زايد الرياضية، ويختتم ودياته للمونديال في الرياض بمواجهة كرواتيا يوم 16.