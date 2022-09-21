يُعد نجم الشباب الحالي، فهد المولد هو أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر، قبل المباريات الودية المقبلة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الأكثر مشاركة

وشارك فهد المولد في 70 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليكون أكثر اللاعبين مشاركة في قائمة الأخضر الحالية.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السعودي بـ66 مباراة، ثم زميليه سلمان الفرج برصيد 64 مواجهة، وسالم الدوسري برصيد 61 لقاء.

الأخضر يستعد

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد 8 مباريات ودية قبل مونديال 2022، ويُعد هذا العدد هو الأكبر له في آخر شهرين قبل مشاركاته السابقة في كأس العالم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).