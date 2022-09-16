انطلقت يوم أمس الخميس، أولى فعاليات مسابقات قفز الحواجز بمركز العيد للفروسية التي يشارك بها أكثر من 100 فارس وفارسة بارتفاعات تبدأ من 40 سم حتى 120 سم بخمس فئات وذلك تجهيزًا لبطولة اليوم الوطني 92 التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.

ارتقاء بالرياضة:

وأكد مدير مركز العيد للفروسية فهد بن عبدالعزيز العيد أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بهذه الرياضة العريقة وتطوير الفرسان والفارسات.

كما قدم شكره لجميع الرعاة القائمين بدعم هذه الرياضة التي توافق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.