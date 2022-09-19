كشف الحساب الرسمي لـ بطولة دوري المدارس عن مشاركة أكثر من 46 ألف لاعبة وذلك بعد غلق فترة التسجيل أمس الأحد.

العدد النهائي للمشاركات في دوري المدارس للبنات

وأشار الحساب الرسمي للبطولة عن مشاركة أكثر من 46 ألف لاعبة، و 3706 مدربات بالإضافة لمشاركة 4678 فريقًا ممثلين لـ 1906 مدارس، كما يُحكم المباريات 413 حكمًا.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، كان حساب البطولة كشف خطوات التسجيل للبنات في مختلف المهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للملاعب وغيرها.

وجاءت المهام المخصصة للبنات في البطولة مكونة من ” مسؤولة الفريق، الحكم، إدارة الملاعب، منسقة تقنية في المباراة، عاملة الملعب، حارسة الملعب، منسقة صلة في الملعب”.

وبحلول السابع من سبتمبر كشف حساب البطولة عن تسجيل 4500 لاعبة في بطولة البنات، وذلك في أكثر من 900 فريق في النسخة الحالية للبطولة.