كشفت مديرة السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، الدكتورة دنيا جودت، أن هناك أكثر من 80 ألف مواطن متبرع بهذه الخلايا.

فيديو | مديرة السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية د. دنيا جودت: أكثر من 80 ألف سعودي متبرع بالخلايا الجذعية وتم تنسيق أكثر من 100 عملية زراعة داخل وخارج المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/OmrIVT2iHw — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 18, 2022

تنسيق أكثر من 100 عملية

وقالت جودت في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن السجل نسق أكثر من 100 عملية زراعة لخلايا جذعية داخل وخارج المملكة، موضحة أن أكثر من 80 ألف مواطن متبرع بالخلايا.

الخلايا الجذعية وصحة القلب

وكانت وزارة الصحة حذرت في وقت سابق، من أن الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب؛ لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب.

وأضافت الصحة، في تغريدة لها عبر موقع “تويتر”، أن الخلايا الجذعية لا تعيد توازن الجسم؛ لأنها ليست علاجًا لـ”باركنسون”، داعية إلى الحذر وعدم القرار بأن الخلايا الجذعية علاجها.