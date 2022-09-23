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نفذها مكتب العمل بمشاركة 20 جهة

ألف متطوع يصممون تشكيلًا بشريًا للرقم 92

2022-09-23 الساعة 1:51
ألف متطوع يصممون تشكيلًا بشريًا للرقم 92
المواطن - الرياض

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تجسيدًا لصور التلاحم وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 شهدت الواجهة البحرية بالخبر “لوحة وطن ٢” التي نفذها مكتب العمل بالمحافظة وتضمنت تشكيلًا بشريًا للرقم ٩٢ بمشاركة أكثر من (١٠٠٠) متطوع و20 جهة حكومية و7 جاليات مقيمة، وأقيمت اللوحة على مساحة 2500 متر مربع.

توثيق الحدث: 

وقد نفذت اللوحة الضخمة بالواجهة البحرية بالخبر، حيث تم توثيق الحدث لنشره تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني ٩٢ هذا الحدث الوطني الذي يرمز لملحمة التوحيد والانتصارات والتاريخ المشرف للمملكة. وأوضح مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي أن فكرة المبادرة خرجت من منسوبي المكتب وشاركوا في التخطيط لها بكل اتقان ودعوة المشاركين والتنسيق مع الجهات المختلفة وبدعم من المحافظة. ألف متطوع يصممون تشكيلًا بشريًا للرقم 92 - المواطن

تجسيد الشعار:

وأضاف أن فكرة المبادرة تدور حول تجسيد شعار اليوم الوطني السعودي 92 بتشكيل بشري، مشيرًا إلى أن تصميم اللوحة على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع يعطي دلالة بأهمية الحدث الوطني الكبير الذي نفخر به جميعًا وقد نفذ هذا العمل بكل إتقان وجودة وهو امتدادا للمبادرة التي نفذت العام الماضي في لوحة وطن واحد ولاقت نجاحًا كبيرًا جعل عدد من مناطق المملكة الأخرى تستنسخ هذه التجربة وتنفذها وهذا شيء جميل أن نتنافس في حب الوطن ونعبر عن الولاء والحب لوطننا وقيادته. ألف متطوع يصممون تشكيلًا بشريًا للرقم 92 - المواطن وقدم آل بن علي شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين والجاليات وكل من ساهم وشارك في انجاز هذا العمل الوطني الذي يعكس حب وولاء وانتماء كل من يعيش على تراب هذه الأرض. كما قدم الشكر لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل الذي حضر وشارك ودعم هذه المبادرة الوطنية منذ أن كانت فكرة حتى تحقق هذا العمل الوطني كما قدم الشكر لفريق العمل الذي كان سببًا في نجاح مبادرة لوحة وطن٢. ألف متطوع يصممون تشكيلًا بشريًا للرقم 92 - المواطن
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