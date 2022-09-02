علق وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، على قطع روسيا الغاز إلى أوروبا، قائلًا: “نعلم الآن أن موسكو ليس لديها مصداقية”.

وحسب قناة “العربية”، قال هابيك: إن بلاده تمتلك مخزونًا من الغاز يتجاوز الـ 80 في المائة، مما يعكس أن التوريد آمن.

وقف الغاز بشكل كامل:

وكانت شركة “غازبروم” الروسية أعلنت، اليوم الجمعة، عن وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى.

وقالت شركة “غازبروم”: إنها أرسلت بيانًا إلى شركة “سيمنس” الألمانية تشير فيه إلى أن التوربين الأخير في خط “نورد ستريم 1” قد تعطل.

وطالبت الشركة الروسية، “سيمنس” بإصلاح العطل في التوربين الأخير للخط، والذي يمد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز عن طريق ألمانيا، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وقف بغرض الصيانة:

وكانت غازبروم أعلنت في نهاية أغسطس الماضي أنها ستوقف إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم 1” بشكل مؤقت ولمدة 3 أيام؛ بهدف القيام بعمليات للصيانة.

وكانت بيانات نشرها موقع شركة “نورد ستريم”، في وقت سابق اليوم الجمعة، أوضحت أن تدفقات الغاز عبر “نورد ستريم 1” سيتم استئنافها اعتبارًا من الثانية فجر السبت، وبنسبة 20 بالمائة من السعة العادية، أي بنفس المستوى الذي سبق عملية الإيقاف.

معاقبة أوروبا:

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف: إن أوروبا لن تحصل على الغاز الروسي، إذا تبنت المفوضية الأوروبية قرارًا يفرض حدًّا أقصى على أسعار النفط الروسي.

ووافق وزراء مجموعة السبع، اليوم الجمعة، على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.