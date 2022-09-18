أعلنت أمانة الأحساء دعوتها للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين (بنظام التعاقد) وعلى الراغبين التقديم على الإعلان الدخول على منصة مسار (جدارة) التابعة لوزارة الموارد البشرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة