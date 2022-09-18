أعلنت أمانة الأحساء دعوتها للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين (بنظام التعاقد) وعلى الراغبين التقديم على الإعلان الدخول على منصة مسار (جدارة) التابعة لوزارة الموارد البشرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
– محامٍ.
– أخصائي صحة عامة.
– مهندس تنسيق مواقع مساعد.
– مهندس ميكانيكي مساعد.
– مراقب انشاءات.
– مراقب انشاءات.
– مساح.
– مساح.
– مراقب طرق.
– رسام معماري.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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