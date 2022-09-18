ردت أمانة المنطقة الشرقية، على بعض الملاحظات والشكاوى التي تواجه المستفيدين من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة في المنطقة.

وقالت الأمانة: إن الهدف من مشروع المواقف المدفوعة هو تنظيم مواقف السيارات بالأماكن العامة سعيًا لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لتطوير الخدمة وصولًا لتحسين تجربة المستفيد، مشيرة إلى عدم رضاها عن الوضع الحالي، فالأهداف المستقبلية التي يسعى المشروع لها، هي رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة.

عدة حلول للملاحظات:

وبينت أنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكي قبل انتهاء عام 2022م، عن طريق التطبيق (Apple Pay)، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة.

وأشارت الأمانة إلى أنه من ضمن الحلول التي تسعى لها، سهولة تسجيل البيانات في الأجهزة والتطبيق وتوفير خاصية التسجيل السريع، وبأقل المعلومات، وتوفير خدمة الدفع عبر نقاط البيع وخيارات متنوعة للدفع في المحلات والمراكز التجارية على الشوارع المجاورة للمواقف، إضافة الى تكثيف جهود التوعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وتوضيح الخدمات، وتوجيه الفرق الميدانية للشركة المشغلة بالتعاون مع المستخدمين وتحسين الخدمة ومنح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة، وعدم اشتراط إبراز التذكرة.

تقيد باشتراطات العقد الاستثماري:

وتابعت الأمانة أنه تم التأكيد على الشركة المشغلة بالالتزام والتقيد باشتراطات العقد الاستثماري، وسرعة معالجة ملاحظات المستفيدين من الخدمة، والاستفادة من المقترحات، كتصوير رقم السيارة فقط، وتوفير باقات متنوعة، ومنها باقة الساعة الواحدة للتسهيل على المستخدمين، وإلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية، وتوفير بطاقة خاصة للسكان وأصحاب المحلات.

عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة:

هذا بالإضافة إلى إيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة، إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد، ومنح فترة زمنية أطول قبل قيد المخالفة لمنح فترة كافية للمستخدمين، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل: ( Apple Pay، بطاقة الموقع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية)، وسرعة تطوير التطبيق، وتوفير خيارات متعددة للدفع الرقمي، ووضع خارطة طريق لمخرجات المشروع الذي ستطرح من خلالها الحلول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ابتداءً من آلية تفعيل الدفع، إضافة إلى منح قائدي المركبات المستفيدة من المواقف فترة زمنية قبل تسجيل المخالفة، انتهاءً بمراحل تشغيل نقاط الدفع بأجهزة إصدار التذاكر وتفعيل نظام الدفع للشركات.