أمانة عسير توضح سبب إغلاق محلات بسوق الثلاثاء

تصحيح المخالفات

تصحيح الأوضاع

أوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، أنه إشارة إلى المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها أن ما تم إغلاقه هي المحلات غير المرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية. وأضاف أنه تم إنذار تلك المحلات وإبلاغ أصحابها بإصدار التراخيص التي تخولهم من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي إلا أنهم لم يتجابوا مع تلك الإنذارات وتم الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية.ونبه إلى ضرورة إصدار التراخيص النظامية التي تخولهم من ممارسة النشاط بسوق الثلاثاء وذلك لتحديد ملاك تلك المنشآت لمراقبتها نظامًا.وأوضح الشهري أن هذا الإجراء يهدف لتصحيح المخالفات لضمان سلامة وصحة مرتادي السوق مضيفًا أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها وتطبيق الاشتراطات الفنية التي تضمن إزالة التشوهات البصرية والتعديات على خطوط التنظيم.وأشار إلى أن الأمانة أكدت على أصحاب المحلات المخالفة قيامهم بمراجعة الأمانة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.