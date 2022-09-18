أكد استشاري تركيبات وزراعة أسنان أحمد الحقيل، أن بعض الأمراض يتجنب الأطباء معها إجراء عملية زراعة الأسنان.

أمراض مختلفة:

وقال الحقيل خلال حواره إلى برنامج سيدتي المذاع على روتانا خليجية: إن تلك الأمراض منها السكري غير المنتظم، وحالات إهمال فقدان الأسنان.

وأكمل الاستشاري، أن إهمال فقدان الأسنان لفترة طويلة يسبب ضمور العظام بالمنطقة المحيطة ومشكلة ببقية الأسنان؛ نظرًا لتحرك الأسنان المجاورة ما يؤدي إلى صعوبة الزراعة ويتطلب تقويم الأسنان.

خلع السن:

ولفت إلى أن خلع سن يتطلب اختيار نفس الطبيب القائم بزراعة الأسنان بحيث يتم الحفاظ على العظم ويضمن عدم إزالة جزء منه، مع عمل أشعة مقطعية لكي تظهر حجم العظم.

وأضاف أن التدخين قد يكون أحد أسباب فشل زراعة الأسنان؛ لذلك يجب الامتناع عنه قبلها، منوهًا بأن الطعوم العظمية المستخدمة في الزراعة تكون من عظام المريض نفسه أو عظم إنسان آخر أو عظم حيواني.