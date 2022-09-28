أمراض يزداد انتشارها في موسم المدارس

أوضحت وزارة الصحة كيفية حماية الطلاب والطالبات عند العودة إلى المدرسة من انتقال الفيروسات التي يزداد انتشارها في موسم المدارس بين الأطفال. أمراض منتشرة: ونشرت عبر حسابها على منصة تويتر انفوجرافيك يوضح مجموعة من الأمراض التي يزداد انتشارها في موسم المدارس بين الأطفال، حيث إنها تنتقل عن طريق العدوى بسهولة ومن أهمها، الأمراض التنفسية، والجهاز الهضمي، والطفح الجلدي، مشيرةً إلى أن أبرز الأمراض التنفسية هي نزلات البرد كونها تحدث بسبب فيروسات الجهاز التنفسي، وأعراضها الحمى، السعال، احتقان الحلق، الصداع، وآلام العضلات. الوقاية: وأشارت إلى أن من أبرز سبل الوقاية من هذه الفيروسات الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون، تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، أما أمراض الجهاز الهضمي فتعد شائعة لدى الأطفال وخصوصًا النزلة المعوية، ومن أهم أعراضها التهاب المعدة والأمعاء الحاد فجأة مع ظهور أعراض مثل الغثيان والقيء، والإسهال، والحمى، وانخفاض الشهية، وآلام في البطن، ومن أبرز طرق الوقاية من النزلة المعوية المحافظة على الغسل المتكرر للأيدي خاصةً قبل وبعد الطعام، وقضاء الحاجة, وأما أمراض الطفح الجلدي كالجدري المائي، والحصبة فهي من الأمراض المعدية الشائع انتشارها بين الأطفال، والتي يصاحبها مجموعة من الأعراض المشابهة للأنفلونزا، وأفضل وسيلة للوقاية منها هو أخذ اللقاح واستكمال الجرعات الأساسية.

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