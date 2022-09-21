قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنه ستكون هناك عواقب إضافية إذا ضمت روسيا أجزاء من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يعتزم فيه زعماء نصبتهم موسكو في مناطق بأربعة أقاليم أوكرانية إجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا.

مزيد من العواقب:

وقال المسؤول “لقد أوضحنا أنه سيكون هناك المزيد من العواقب. لدينا عدد من الأدوات”.

مواجهة عسكرية:

وإذا ضمت موسكو رسمياً جزءاً إضافياً كبيراً من أوكرانيا فسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالضرورة جريئاً إلى حد المخاطرة بأن تدخل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في مواجهة عسكرية مع روسيا أكبر قوة نووية في العالم.

وقالت تاتيانا ستانوفايا مؤسسة مركز التحليلات السياسية آر.بولوتيك “كل هذا الكلام عن استفتاءات إنذار لا يشوبه أي غموض من روسيا لأوكرانيا والغرب”.