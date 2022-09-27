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مع استهدافه فلوريدا وكوبا

أمريكا تفرض الطوارئ الصحية بسبب إيان

2022-09-27 الساعة 2:21
أمريكا تفرض الطوارئ الصحية بسبب إيان
المواطن - متابعة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض حالة الطوارئ الصحية العامة في فلوريدا مع اقتراب الإعصار إيان.

اشتداد الإعصار

واشتد الإعصار إيان إلى درجة إعصار من الفئة الثانية فجر اليوم الاثنين حيث يستهدف كوبا وفلوريدا.
ومن المتوقع حاليًا أن يصل إيان إلى الساحل الغربي لفلوريدا بحلول منتصف نهار الخميس، على الرغم من عدم اليقين بشأن مسار الإعصار وحدته.
وكانت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن بولاية فلوريدا الأمريكية، أصدرت في وقت سابق تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين في الولاية، بشأن الإعصار.

توخي الحذر

وأهابت القنصلية، في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، بكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات، للتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة، بشأن العاصفة الاستوائية “إيان”. وأضافت قنصلية المملكة في هيوستن، أنه في حالة الضرورة التواصل مع القنصلية عن طريق الأرقام الهاتفية الخاصة بها.
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