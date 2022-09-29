أمريكية تتقدم لوظيفة بقالب حلوى!

قالب حلوى.. هكذا تقدمت فتاة أميركية إلى وظيفة إحدى الشركات،تعرف على القصة.#أميركا pic.twitter.com/uQHZ18lwzb — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 28, 2022

قالب حلوى

نجاح الفكرة

ابتكرت فتاة أمريكية تدعى كارلي بافليناك، حيلة فريدة وذكية للحصول على وظيفة عمرها بشركة نايكي العالمية.وحسب قناة “العربية”، أرسلت كارلي سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى إلى حفل الشركة التي كانت ترغب في العمل فيها. وبعثت الفتاة القالب إلى حفل شركة نايكي للتعريف بنفسها، قائلة “هل من وسيلة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة”.ولم تذهب هذه الفكرة سدى بل ساعدتها في الحصول على مقابلة عمل في وظيفة أحلامها.