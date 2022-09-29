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طبعت سيرتها عليها

أمريكية تتقدم لوظيفة بقالب حلوى!

2022-09-29 الساعة 4:11
أمريكية تتقدم لوظيفة بقالب حلوى!
المواطن - متابعة

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ابتكرت فتاة أمريكية تدعى كارلي بافليناك، حيلة فريدة وذكية للحصول على وظيفة عمرها بشركة نايكي العالمية.

قالب حلوى

وحسب قناة “العربية”، أرسلت كارلي سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى إلى حفل الشركة التي كانت ترغب في العمل فيها. وبعثت الفتاة القالب إلى حفل شركة نايكي للتعريف بنفسها، قائلة “هل من وسيلة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة”.

نجاح الفكرة

ولم تذهب هذه الفكرة سدى بل ساعدتها في الحصول على مقابلة عمل في وظيفة أحلامها.
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