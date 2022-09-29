أمريكية تتقدم لوظيفة بقالب حلوى!

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قالب حلوى.. هكذا تقدمت فتاة أميركية إلى وظيفة إحدى الشركات،تعرف على القصة.#أميركا pic.twitter.com/uQHZ18lwzb— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 28, 2022