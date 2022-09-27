أمر ملكي: يوسف بن عبدالله البنيان وزيرًا للتعليم

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين يوسف بن عبد الله البنيان وزيرًا للتعليم. نص الأمر الملكي: وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي: الرقم : أ / 62 التاريخ : 1 / 3 / 1444هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي : 1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء. 2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة. 4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة. 6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية. 7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. 8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع. 9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية. 10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة. 11ـ الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة. 12 ـ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل. 14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة. 15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. 16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة. 17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة. 18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى. 19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام. 20ـ الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة. 21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة. 22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة. 23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية. 24ـ الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان. 25ـ الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية. 26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. 27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة. 29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية. 30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية. 31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة. 32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار. 33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط. 34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة. 35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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