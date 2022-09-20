وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار الخير والبركة على خميس مشيط في منطقة عسير اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو وثقه حساب فريق طقس المملكة على تويتر الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

طقس عسير

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، أصدر تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.