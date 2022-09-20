وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار الخير والبركة على خميس مشيط في منطقة عسير اليوم الثلاثاء.
أمطار #خميس_مشيط تصوير عضو الفريق
احمد السهيمي pic.twitter.com/GcuM4P5etK
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 20, 2022
وأظهر مقطع فيديو وثقه حساب فريق طقس المملكة على تويتر الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
طقس عسير
وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، أصدر تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
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