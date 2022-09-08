أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

أتربة على المدينة المنورة

وقد نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

رياح نشطة بـ ينبع والرايس

وأوضح المركز أن الأماكن المتأثرة بهذه الحالة هي محافظة ينبع ومركز الرايس، لافتًا إلى أنها تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.