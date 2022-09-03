أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: خليص، وعسفان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

كما تتعرض كل من: الكامل، ورهاط، ومدركة إلى أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر الحالة المذكورة إلى الثامنة من مساء اليوم السبت.

وفي وقت سابق؛ نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، يشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي بدأ الساعة 1 ظهرًا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.