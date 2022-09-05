أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة إلى أمطار عدية، ونشاط في الرياح وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الطائف وعشيرة.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.



كما نبه المركز إلى تعرض منطقة المدينة المنورة إلى أمطار رعدية، وتدني الرؤية الأفقية.

وبين أن المدن المتأثرة بالظواهر المذكورة هي كل من العيص والفقرة؛ على أن تستمر حالة التنبيه حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

كما تتأثر كل من المدينة المنورة، والمهد، ووادي فرع لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف جنوبا مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.