أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر المذكورة هي كل من: مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

حركة الرياح السطحية

وقد توقع المركز في تقريره اليومي أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.