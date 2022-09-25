أمطار غزيرة وصواعق على جازان

أمطار رعدية:

وثق مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية على محافظة العارضة بجازان، حيث امتلأت الشوارع بمياه الأمطار.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة جازان تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً. كما نبه من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبين المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة عسير تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.