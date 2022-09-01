أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الدرب، وبيش.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.



توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

حالة الخليج

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.