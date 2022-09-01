نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصاحبها رياح وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل المدن المتأثرةبالتنبيه المذكور كل من: محافظة جدة، وبحره، والقنفذة، وخليص، ورابغ، وثول، والمظيلف، والجموم.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي وقت سابق؛

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، ومحافظات ومراكز العيص، والفقرة، واليتمة، وخيبر، والمهد، وبدر، ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة، وسحبا رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية وينبع والرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.