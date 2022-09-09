أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لرياح نشطة، وسحب رعدية، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: القنفذة، والمظيلف.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

كما تتأثر العرضيات بأمطار رعدية، ورياح نشطة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر الحالة المذكورة حتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.



علاقة الأمطار الأخيرة بالاستمطار:

يذكر أن المتحدث باسم هيئة الأرصاد بالمملكة، حسين القحطاني، أكد أنه لا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة مؤخرًا بالاستمطار.

الاستمطار:

وتابع القحطاني، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن الاستمطار يعمل في مرحلته الثانية بالمناطق الجنوبية الغربية للمملكة، ولا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة بالاستمطار.

قراءة خاصة:

وأضاف: من الطبيعي أن لعملية الاستمطار دورها في زيادة الهاطل المطري، والاستمطار له قراءة خاصة من قبل المختصين وغرف العمليات ذات العلاقة والتي تعطي مؤشرات حول واقع كمية الأمطار الناتجة من الاستمطار.