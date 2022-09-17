أوضحت رادارات الطقس احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

طقس اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.